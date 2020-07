Райън Гослинг и Ева Мендес е сред най-любимите двойки в Холивуд

Според последни проучвания сред предпочитанията на феновете и симпатиите им към известни холивудски двойки, Ева Мендес и Райън Гослинг са любимата двойка на повечето от тях.

Ева Мендес и Райън Гослинг се срещат през 2011 г. на снимките на "The Place Beyond The Pines". Те крият връзката си дълго време, а първите слухове тръгват, когато са забелязани заедно в "Дисниленд", съобщава БГНЕС.

Съдбовното "да" двойката си казва през 2016 г. в строга тайна и до ден-днешен кадри от сватбата не са показвани. Беше разкрито също, че Ева е бременна с първото си дете едва когато актрисата влезе в 7-ия месец на бременността.

Тя успя да скрие и втората си бременност за дълго време. Заради Райън и двете им дъщери Амада и Есмералда актрисата се отказа от кариерата си в Холивуд.

Двойката няма бавачка, за децата се грижат изключително и само родителите им, т.е. преди всичко Ева, която е посветена на дизайна на дрехи и някои други проекти, които не включват месеци раздяла със семейството поради снимки на различни световни локации.

Все пак актрисата не изключва напълно възможността да се върне в Холивуд, но подчертава, че засега не иска да оставя момичетата си сами.