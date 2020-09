Джеймс Лафърти се сгоди

Джеймс Лафърти и Александра Парк вече са сгодени.

Актьорът, който изигра Нейтън Скот в тийн сериала One Tree Hill, направи това разкритие чрез публикация в социалната мрежа Instagram. Той постна снимка, на която се вижда как с любимата му се прегръщат, а Александра показва годежния пръстен.

"Тя каза "Да"", написал е Лафърти към кадъра.

Знае се, че двамата са заедно от 2018 г., но нито Джеймс, нито актрисата от "The Royals" говорят много за личния си живот. Затова, няма много детайли относно предложението за брак и плановете за сватбата им, пишат от "Female First".

Смята се, че двамата актьори са се запознали през 2015 г., когато Джеймс Лафърти беше режисьор на един от епизодите на "The Royals". Става дума за епизода, наречен "Taint Not Thy Mind, Nor Let Thy Soul Contrive against Thy Mother", от втория сезон на сериала.