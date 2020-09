Майли Сайръс като Жената-котка във виртуален концерт

Майли Сайръс знае как да впечатли феновете си, дори по време на карантината, когато събитията се провеждат онлайн.

Скоро се проведе музикалния фестивал iHeart Music Festival, а певицата взе участие в него в събота. Фестивалът бе проведен виртуално, а Майли изпълни хитовете си "Heart of Glass," "Nothing Breaks Like a Heart," "Who Owns My Heart" и"Midnight Sky.

Макар да нямаше публика, звездата беше избрала тоалет, с който предизвика истински фурор и напомни на Жената-котка.

Сайръс беше облечена с дълъг черен прозрачен гащеризон, носеше сребърни гривни и сребърно колие и беше с червено червило и блестящи сенки.

Тя постна няколко снимки с провокативното облекло в Instagram и феновете побързаха да я засипят с положителни коментари и комплименти. Хейли Бийбър и Ванеса Хъджинс бяха сред знаменитостите, които също поздравиха изпълнителката.