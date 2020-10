Майли Сайръс удиви с рокля балон

Майли Сайръс е свикнала да провокира и изненадва феновете.

Звездата често сменя прическите, винаги прави интересни музикални клипове, а новините от личния ѝ живот са не по-малко интригуващи.

Сега певицата влезе в ролята на модна икона. Майли отпразнува това, че песента ѝ "Midnight Sky" е била на върха 6 седмици в класацията The Official Big Top 40. Това е песента, която най-дълго се е задържала на първо място за тази година до момента, съобщават от "The Sun".

За да отбележи този успех, звездата публикува снимка в Instagram, на която позира с ексцентричен тоалет. Майли Сайръс е с рокля тип балон, набрана на няколко места. Роклята е в лилаво и златисто и определено прави впечатление.

С нея изпълнителката изглежда като героиня от старите филми и книги, коментират почитатели.