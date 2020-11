Певицата Ашли Симпсън роди третото си дете

Ашли Симпсън стана майка за трети път.

Певицата е родила момче, което носи името Зиги Блу Рос, на 29-и октомври. Тя обяви новината на Хелоуин, като постна снимка на бебето в Instagram.

"29.10.2020 г. Зиги Блу Рос. Нашето сладко момче се появи! Толкова съм щастлива, ние сме благословени", написа тя към кадъра.

Това е второ дете за Ашли и съпругът ѝ Eван Рос. Двамата имат и дъщеря Джагър, която е на 5 години.

Изпълнителката на "Pieces of Me" има и 11-годишен син Бронкс, който е от брака ѝ с вокалиста на Fall Out Boy - Пийт Уенц.

Ашли Симпсън обяви, че е бременна през април. Тогава тя постна снимка, на която показва положителен тест за бременност.

През септември сестрата на Ашли, Джесика Симпсън, ѝ организира бебешко парти.