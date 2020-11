Като две капку боза: Джон Леджънд и сина му

Джон Леджънд постна нова снимка на сина си Майлс. И феновете на певеца в Instagram са очаровани.

Момченцето е навън, позира до дърво, до него има играчка. Майлс е облечен в тъмочервен пуловер и сиво анцугово долнище и почитателите коментират колко много прилича на баща си. Те смятат, че Джон и малкият са двойници.

Явно изпълнителят на "All Of Me" е на същото мнение, тъй като е написал към кадъра: "Мини Аз предпазливо/оптимистично гледа как излизат тези резултати от изборите".

Съпругата на Леджънд, Криси Тейгън, също сподели подобна снимка на Майлс в своя профил. "Не, не, прекалено сладък, прекалено", написа тя към кадъра на сина си.

Припомняме, че през септември Криси Тейгън и Джон Леджънд загубиха третото си дете, което щеше да бъде момче. То щеше да носи името Джак.

"Ние сме шокирани и изпитваме огромна болка, за която преди само сме чували, която преди не сме чувствали. Не успяхме да спрем кървенето и да дадем на бебето течностите, от които се нуждае, въпреки банките за кръвопреливане. Просто не беше достатъчно", написа моделката след загубата на бебето.