Марая Кери откри коледния сезон

Марая Кери вече е в коледно настроение.

След като Хелоуин мина, звездата е готова за декемврийските празници. Тя публикува в социалните мрежи клип, на който показва как маскиран мистериозен мъж влиза в стаята ѝ.

На вратата има надпис "Не още" и "Време е". Певицата е в стаята и вътре е пълно с коледна украса, има украсена елха с играчки и гирлянди. Марая пък е с червена коледна пижама, а около нея вали изкуствен сняг.

Изпълнителката казва "Време е" и на фон започва да звучи нейния емблематичен хит - "All I Want For Christmas".

"Но, нека първо минем през Деня на благодарността", пише Кери.

Денят на благодарността се отбелязва в последния четвъртък на месец ноември.

Празничният клип веднага събра много харесвания и коментари. Феновете коментират, че вече също ги е обзело празнично настроение, нищо, че е само ноември.