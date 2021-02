Войната с пресата: Меган Маркъл победи британски таблоид

Меган Маркъл спечели огромна победа срещу издателя на британски таблоид, който публикува част от лично писмо, изпратено до баща ѝ Томас Маркъл.





На 11 февруари съдия във Върховен съд на Обединеното кралство отсъди в полза на херцогинята на Съсекс по иска ѝ срещу Associated Newspapers за злоупотреба с лична информация. Причината е публикуваното писмо от 2018 година, което се появи в The Mail on Sunday. Съдията казва, че Маркъл е имала разумни очаквания, че писмото ще остане лично. Статиите във вестника обаче пречат на това разумно очакване.