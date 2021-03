Тейлър Суифт разкрива как поддържа фигурата си

Тейлър Суифт впечатли феновете си за пореден път, пускайки първата песен от най-новия си албум Fearless. Тя се казва "You All Over Me (From the Vault)“ и след нея идват още шест неиздавани парчета. Разглеждайки снимките ѝ в социалните мрежи, ще видим, че тя изглежда перфектно, което се дължи не само на вдъхновението, което има, но и на здравословния начин на живот, който се стреми да води. Макар и да не показва толкова често тънката си талия, певицата я поддържа чрез специален режим.

Суифт има късмета да е с по-слаба структура, но не си мислете, че разчита само на това. Като музикална звезда тя дава пример на много млади момичета с това, че не бива да спазват твърде драстични диети и да гладуват през цялото време, за да имат перфектното тяло. Тя е на мнение, че ограничението на някои вредни храни и навици е най-добрият помощник в отслабването и поддържането на определено тегло.

Какви принципи спазва Тейлър Суифт?

1. Редовно хидратиране

Тейлър Суифт вярва, че за да е здраво тялото ѝ, то трябва да е добре хидратирано. Ето защо пиенето на много вода, а не толкова сокове и други напитки, е от голямо значение.

Може да не вярвате, но русокосата изпълнителка пие около 10 малки бутилки вода на ден, а понякога и повече, когато е по-горещо.

31-годишната певица посочва, че гледа да носи винаги по една бутилка вода със себе си, дори си оставя в колата, за да е сигурна, че ще има винаги, когато ѝ потрябва.

2. Здравословен старт на деня

Певицата пие специалната напитка Swift Shake, приготвена от д-р Оз по нейна поръчка. Тя съдържа червени боровинки, фъстъчено масло, ленено семе и шоколад, които я зареждат с енергия. Иначе основно се стреми към по-здравословните закуски.ще откриете

Източник: Tialoto.bg