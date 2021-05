Принц Хари и звезди: Дози и долари при най-бедните

Британският принц Хари се присъедини към звезди в поп музиката, включително Дженифър Лопес, на звезден концерт в Лос Анджелис в неделя, чиято цел е призив за по-бързи и по-равномерни ваксинации, съобщи АФП.

„Vax Live: The Concert To Reunite The World“ включва видео съобщения от папата и президента Джо Байдън и лично участие на холивудски звезди като Бен Афлек и Шон Пен.

Шоуто ще се излъчи по телевизията и YouTube на 8 май, след като е записано предварително пред хиляди напълно ваксинирани зрители на огромен калифорнийски стадион в неделя.

„Тази вечер ние солидаризираме с милионите семейства в цяла Индия, които се борят с опустошителна втора вълна“, каза принц Хари, който беше поздравен с бурни овации.

"Вирусът не зачита границите и достъпът до ваксината не може да бъде определен от географското местоположение", добави Хари, като направи първата си лична поява на голямо публично събитие в Калифорния, откакто се премести миналата година в САЩ със съпругата си Меган Маркъл, която не се появи.

Концертът, организиран от Global Citizen, международна организация за застъпничество, има за цел да се бори с дезинформацията за ваксините, като същевременно призовава световни лидери и корпорации да предприемат действия и да правят дарения.

Хиляди зрители се събраха в гигантския, наскоро завършен стадион SoFi за първи път в Лос Анджелис.

Повечето присъстващи бяха медицински работници, много облечени в униформи на медицинска сестра и лекар.

Селена Гомес беше водеща и призоваваше „дози и долари“ да отидат в най-бедните страни в света, дори когато Калифорния и части от Запада излизат от продължителни блокировки, благодарение на масивния напредък във ваксинирането.

Блестяща Дженифер Лопес каза на феновете, че е била принудена да прекара Коледа без майка си за първи път поради пандемията.

Към Foo Fighters се присъедини изненадващият гост Брайън Джонсън от AC/DC за изпълнението на "Back in Black".

"Все още не сме вън от опасност... Нека работим възможно най-много, за да сме сигурни, че можем да правим това" всяка вечер, каза фронтменът Дейв Грол.

Организаторите заявиха, че събитието е надминало целта си за набиране на средства за закупуване на 10 милиона дози ваксини за страните с ниски и средни доходи, привличайки над 53 милиона долара дарения от корпорации и филантропи.

В предварително записани послания президентът Байдън каза, че „работи с лидери по света, за да споделя повече ваксини и да стимулира производството“, докато папа Франциск каза: „Моля ви да не забравяте най-уязвимите“.

Други видео послания дойдоха от боливудската суперзвезда Амитаб Бахчан, френския президент Еманюел Макрон и канадския премиер Джъстин Трюдо.

Принц Хари, който се качи на голямата кръгла сцена в средата на стадиона, облечен небрежно в синя риза, описа онлайн дезинформацията за ваксините като "хуманитарна криза", която "се влошава".

Концертът ще се излъчва в YouTube заедно с американските телевизионни мрежи ABC и CBS на 8 май в полунощ средноевропейско време./БГНЕС