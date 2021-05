Меган и Хари - сред участниците в концерт, посветен на ваксините

Помните ли големия концерт на Global Citizen през 2020 година точно в разгара на пандемията? Тогава световни изпълнители обединиха сили, за да направят специално събитие, което да зарадва милионите зрители на всички континенти, които тогава се бореха с изолацията и страха от заразяване с коронавирус. Организатор беше Лейди Гага и всеки един гост се показа от дома си, за да ни окуражи и да ни напомни, че сме заедно в тези тежки времена.

Сега Global Citizen отново смята да направи нещо мащабно, като целта този път е да насърчи хората да се ваксинират. В големия концерт, който ще се състои на 8 май, ще вземат участие принц Хари и Меган Маркъл, Камала Харис, Джо и д-р Джил Байдън и много други известни личности. Събитието ще бъде водено от Селена Гомес и ще бъде под наслов "Концерт, обединяващ света".

Според официалното становище, концертът цели да увеличи доверието във ваксините и да помогне те да достигнат до всеки един човек по света. Той се организира заедно с инициативата "Ние можем да го направим", стартирана от Белия дом по време на пандемията, за да повиши интереса на обществото към ваксинирането като същевременно промотира основните мерки за превенция като носенето на макси и социалното дистанциране.

В концерта обаче няма да участват само известни личности от Америка. Към тях ще се присъединят президентът на Франция Еманюел Макрон, министър-председателят на Канада Джъсти Трюдо и министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович. На екран ще видим и Бен Афлек, Криси Тейгън, Дейвид Летърман, Джими Кимъл, Оливия Мън и Шон Пен.

Хари и Меган ще бъдат председатели на кампанията, ще отправят специално съобщение към зрителите по целия свят, в което ще говорят за това колко важно е да се осигури равен достъп до ваксините за всеки един. Двойката също така ръководои координирано усилие в частния сектор за набиране на средства за програма за споделяна на ваксини. Концертът ще зарадва публиката с изпъления на Дженифър Лопес, H.E.R., J Balvin, Еди Ведър и групата Foo Fighters.

"За мен е чест да водя 'VAX LIVE: The Concert to Reunite the World'. Това е исторически момент да насърчим хората по света да се ваксинират, когато има достъпни ваксини за тях, да накараме световните лидери да направят ваксините достъпни за всеки и да съберем целия свят на едно място за една вечер, изпълнена с музика. Нямам търпение да съм част от това", казва Селена Гомес в официално съобщение.

