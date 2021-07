Блейк Лайвли с грижа за тялото. Актрисата - отново във фитнеса

Все още навсякъде е горещо лято, но Блейк Лайвли разкри, че не си пада толкова много по високите температури. Вместо това тя се подготвя за хладно лято, тренирайки в любимия си фитнес.

Актрисата се похвали с физическата си активност, публикувайки снимка в социалните мрежи, на която носи спортен сутиен, къс спортен клин и маратонки. За фон тя бе избрала песента We're Twins на групата Two of a Kind. Кадърът веднага впечатли феновете ѝ, които отбелязаха, че Лайвли има доста стегнато тяло за майка на три деца. „Ето това се казва тяло“, „Не мога да повярвам колко добре изглежда“, „Секси мамче на хоризонта“, са само част от коментарите, които се появиха след снимката.

Наскоро Блейк разкри, че винаги е искала да има стегната фигура и затова не пропуска тренировките. Тя сподели своя снимка от миналото, когато е била с плочки на корема и заяви, че не може да отдели очите си от нея. „Скъпи мускули, липсвате ми“, написа актрисата в Instagram. Явно това още повече я е мотивирало да се заеме сериозно с упражненията и резултатите са налице.

Неин помощник е треньорът Дон Саладино, с когото Блейк на няколко пъти е позирала за социалните мрежи. През 2018 година тя разкри, че се гордее със себе си, след като е отслабнала значително след раждането на второто си дете. „Оказва се, че не можеш да изгубиш килограмите, които си качил по време на бременността, ако само седиш и се чудиш защо не изглеждаш добре в бански костюм“, пошегува се тогава Лайвли. Допълни, че Саладино прави всичко възможно, за да я вкара във форма и постепенно всичко си идва на мястото.

Вижте Блейк Лайвли във фитнеса в Tialoto.bg

Източник:Tialoto.bg