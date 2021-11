Най-оригиналните звезди на Хелоуин

Страшният празник Хелоуин беше отбелязан вчера и голяма част от холивудските знаменитости за пореден път впечатлиха с костюмите, грима и визията си. Кои са най-успешните и оригинални превъплъщения тази година? Ето част от тях, според "Teen Vogue" и американския "Cosmopolitan".

Хейли Бийбър като Бритни Спиърс

Вече писахме, че тази година един от най-хитовите костюми е на сладка ученичка, като визията на Бритни Спиърс от клипа към "Baby One More Time". Хейли е залоила именно на къса черна пола, повдигната бяла ризка, сива жилетка и косата ѝ е вързана на 2 плитки с емблематичните розови и цикламени ластици. Моделката позира и с червения латексов гащеризон, с който виждаме Спиърс в клипа към "Oops!... I Did It Again".

Кендъл Дженър като извънземно

Риалити звездата винаги впечатлява със секси и провокативни костюми на Хелоуин, но този път е избрала нещо друго. След като миналата година влезе в образа на героинята на Памела Андерсън от "Бодлива тел", сега Кендъл се превъплъщава в извънземното от американския филм "Марсиански атаки". Тя е с много високо топирана руса коса, сини сенки за очи, червено червило и костюм в бяло и червено.