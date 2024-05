Путин: Заедно ще победим! Навалная го нарече крадец и убиец

Руският президент Владимир Путин положи клетва на пищна церемония в Кремъл за рекорден пети мандат.

В своята реч той заяви , че управлението на Русия е "свещен дълг".

„Да служиш на Русия е огромна чест и отговорност“, подчерта 71-годишният политик в позлатената Андреевска зала на Кремъл.

Russian national anthem plays in the Kremlin as Vladimir Putin assumes the presidency with 87.28% vote mandatepic.twitter.com/SteB6qPYgz