Певицата ДжоДжо се сгоди

ДжоДжо и Декстър Дардън са се сгодили!

Певицата разкри, че актьорът ѝ е направил предложение за брак миналата седмица. Това се е случило на нейния рожден ден, който е на 20-и декември.

Тогава звездата навърши 31 години.

Изпълнителката на "Too Little Too Late" качи снимки и клипове от предложението в профила си в Instagram на Коледа.

"Завинаги с теб? Запиши ме за това. Празнувам Коледа като годеница! Най-внимателния, креативен, позитивен, красив, силен, обичащ, повдигащ духа човек ме помоли да се омъжа за него. Така че, очевидно, аз казах "Дааа!"", написа тя към кадрите в социалната мрежа.