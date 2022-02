Бен Афлек трогна Джей Ло за Свети Валентин

Дженифър Лопес и Бен Афлек отпразнуваха Свети Валентин по-рано.

Още през уикенда певицата разкри, че актьорът ѝ е направил лично музикално видео към песента ѝ "On My Way", която е саундтрак към новия филм, в който Джей Ло участва - "Marry Me".

В "On The JLo" звездата обясни, че Бен е направил носталгичното видео, като подранил подарък за Свети Валентин.

В клипа се виждат кадри от първия път, в който двамата имаха връзка - в периода 2002-2004 г. Включени са и детски снимки на Афлек и Лопес.

Актрисата и певица признава, че видеото е много специално и лично.