Боно и The Edge от U2 изнесоха концерт в метрото в Киев

Боно и The Edge от U2 пеят днес в бомбоубежище в Киев, Украйна, след като са поканени да изнесат концерт от президента Володимир Зеленски.

Дъблинската група сподели новината в публикация в Twitter: "Президентът @ZelenskyyUa ни покани да изнесем концерт в Киев в знак на солидарност с украинския народ и ето че дойдохме да го направим. - Bono and The Edge #StandWithUkraine".

Фронтменът Боно и китаристът The Edge свириха пред малка тълпа от фенове, сред които бяха и облечени в умора членове на въоръжените сили на Украйна, предаде АФП.

Във видеоклиповете, споделени в социалните мрежи, се вижда как двойката изпълнява класиката на Бен Е Кинг Stand By Me заедно с украински войници в метростанция, която сега служи като бомбоубежище.

Kyiv metro. Just the legendary Bono from the band U2 sings with Taras Topola.

We are unbreakable. We are invincible. The whole world supports us.

Glory to Ukraine! 🇺🇦#Bono #U2 #StandWithUkraine #Artists



Боно похвали борбата на Украйна за "свобода" по време на изпълнение на метростанция в центъра на Киев днес, където фронтменът на U2 отправи и собствена молитва "за мир".

От перона на метростанция в Киев 61-годишната рок икона изпълни класическите песни на U2 Sunday Bloody Sunday, Desire и With or Without You.

"Хората в Украйна се борят не само за вашата свобода, но и за всички нас, които обичаме свободата", каза Боно по време на почивката.

Певецът спомена и за миналите конфликти в Ирландия и проблемите, които тя е имала с по-силен съсед.

"Молим се скоро да се насладите на част от този мир", каза Боно.

Изненадващата поява на певеца от Дъблин - дългогодишен хуманитарист, който често дава гласа си за различни каузи, включително борбата с бедността и СПИН - се състоя в момент, когато в украинската столица ехтяха сирени за въздушно нападение, а в източната част на страната бушуваха боеве.

"Това са хубави емоции, това е всичко", каза един от членовете на украинските териториални сили в публиката.

"Чувството е странно, все едно си дете, което отива в първи клас", каза 36-годишната университетска преподавателка Олеся Безсмертна преди представлението.

Изпълнителят беше в компанията на музикантите от украинската рок група "Antitila", които спряха дейност в началото на войната, за да се включат в армията.

Kyiv now. The legendary Bono from the U2 band with Taras Topolia ("Antytila") performs at the Khreschatyk metro station.
#StandWithUkraine️



