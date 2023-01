93-годишният Бъз Олдрин се ожени за четвърти път

Бившият американски астронавт Бъз Олдрин се ожени за четвърти път на 93-ия си рожден ден.

Олдрин бе един от пилотите на легендарния космически полет Аполо 11 през 1969 г., като стана един от първите двама души, стъпили на Луната след командира на мисията Нийл Армстронг.

Бившият астронавт каза, че той и новата му съпруга Анка Фур са "развълнувани като тийнейджъри".

Той е един от четиримата живи хора, които са ходили на Луната.

Снимки от тяхната церемония в Лос Анджелис бяха споделени от Олдрин в Twitter.

"На моя 93-ти рожден ден и в деня, в който ще бъда почетен от Живите легенди на авиацията, имам удоволствието да съобщя, че моята дългогодишна любов д-р Анка Фур и аз се оженихме", написа той в социалната мрежа.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn