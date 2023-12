Джейда категорична: Никога няма да напусна Уил Смит!

Джейда Пинкет Смит никога няма да напусне съпруга си Уил Смит, въпреки че наскоро се е преместила в собствена "женска бърлога".

52-годишната актриса и 55-годишният ѝ съпруг актьор шокираха феновете си тази година, като разкриха, че са разделени от шест години, но Джейда настоя, че двойката е отдадена един на друг, дори ако единият от тях срещне друг.

Пред списание You Magazine на The Mail On Sunday Джейда каза: "И двамата остаряваме. И освен това сме заедно от 30 години, така че дори да се появи някой нов, никой от нас няма да си тръгне. Ние сме семейство, което трябва да се грижи един за друг и винаги ще бъде така. Понякога е необходима криза, за да го осъзнаеш".

Въпреки това Джейда разкрива, че има предимства да се изнесе от имението им в Калабасас и да се премести в собствения си дом наблизо.

Тя каза: "Купих си "женска бърлога". Всяка жена има нужда от това. Най-хубавото е, че не ми се налага да казвам на Уил: "Добре ли си на този диван?". Взех си такъв, който е от кремава лакирана кожа, но със златни шипове по него. Това изразява „хеви метъл“ страната ми".

На въпроса как са реагирали децата им, тя отговаря: "Те знаеха, че имам нужда от това. И освен това вече са възрастни. Знаят къде да ме намерят. Всички имат собствени ключове за новия ми дом, в това чесло и Уил".

Още през 2020 г., преди да обявят, че са разделени, Джейда призна, че е имала " интрига" с Огъст Алсина, певец и автор на песни, 19 години по-млад от нея.

"Не съм тук, за да обсъждам живота на Уил. Въпросът е, че по време на моето заплитане Уил и аз не бяхме заедно, но той просто не беше готов раздялата ни да бъде разкрита".