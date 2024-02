Тимбърлейк и жена му - на терапия за двойки

Джъстин Тимбърлейк и съпругата му Джесика Бийл ходят на терапия за двойки.

Те имат проблеми във връзката, откакто Бритни Спиърс направи някои разкрития в мемоарите си "The Woman In Me", които излязоха през октомври миналата година.

Но явно проблемите не са чак толкова сериозни.

"Нещата вървят добре между Джъстин и Джес. Тя е заета със собствените си проекти и той е там за нея. Те се подкрепят и са най-големите фенове един на друг, когато става дума за кариерите им. Те се уверяват, че поддържат добър баланс и от време на време се виждат с терапевт за проверка. Джъстин винаги кара Джесика да се смее и е страхотен съпруг. Той я боготвори", споделя източник на "ET".

