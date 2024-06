Дейвид Бекъм затрупа с похвали Виктория

Дейвид Бекъм издаде, че не е осъзнавал колко е силна жена му Виктория Бекъм, преди двамата да сключат брак.

Но 48-годишният бивш футболист от самото начало знаел, че много я е харесвал. Двамата започнаха връзката си през 1997 г., а през 1999 г. сключиха брак.

Сега Дейвид разкрива, че е бил много привлечен от Вики, когато тя била част от Spice Girls.

"Наистина просто я харесвах. Наистина. Просто я харесвах. Не знаех каква е тя като човек. Аз всъщност просто я харесвах, както повечето хора я харесваха по онова време, и аз не знаех за кого се женя и с кого ще бъда до края на живота си. Не осъзнавах каква силна жена е тя; и това е, което наистина ме привлече в нея, повече от всичко друго", сподели той в "This Life of Mine with James Corden".

Бекъм смята, че Виктория е красива и секси.

