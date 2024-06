Меган завиждала на Виктория Бекъм за славата

Меган Маркъл се дразнила на това, че Виктория Бекъм е по-богата от нея. Това се твърди в нова книга.

Меган и Хари и Виктория и Дейвид Бекъм бяха приятелски двойки преди години, но в последно време се отдалечиха.

Смята се, че Меган се притеснила, когато открила, че Пош Спайс имала по-висок социален статус, както и много имения, лични самолети и т.н. Това се разкрива в новата книга на Том Бауър - "The House of Beckham: Money, Sex and Power".

Отношенията между двете двойки започнали да се влошават още през 2018 г. Тогава бе сватбата на Маркъл и принц Хари. Вики и Дейвид получили покана за самата сватба, но не и за сватбената вечеря.

Освен това Хари и Меган пък не получили покана за сватбата на най-големия син на Виктория и Дейвид - Бруклин. Той се омъжи за актрисата Никола Пелц през април 2022 г. А Кейт Мидълтън и принц Уилям бяха поканени на сватбата.

В книгата се казва, че Меган смятала, че е с по-висок социален статус от семейство Бекъм.

Херцогинята на Съсекс се ядосала, когато разбрала, че въпреки че е част от кралското семейство, Виктория е по-богата и по-известна от нея.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase