Защо пропи Джъстин Тимбърлейк?

Джъстин Тимбърлейк е започнал да пие повече след разкритията на Бритни Спиърс, че я е накарал да абортира от него, когато двамата били само на 19 години. На всичко отгоре новият му албум не пробил в чартовете толкова, колкото му се искало.

43-годишният певец, любимец на поколения дами, бе арестуван в понеделник, след като обърна няколко в Sag Harbor's American Hotel в Хемпдънс, където са вилите на богатите нюйоркчани. Той бе изведен с белезници от районното, за да се яви пред съда. Най-вероятно всичко ще му се размине само с глоба от 1000 долара, след като бе пуснат без гаранция. Трябва обаче да се яви пред съда на 26 юли.

Той винаги е бил привърженик на алкохола, твърдят негови близки приятели. Но посегнал доста твърдо към чашката след разкритията на Спиърс. В биографията си "Жената в мен" тя разкрива за връзката си с Джъстин, която приключила през 2002 г., след като била притисната да абортира детето им.

След това дошъл и шокът с албума Everything I Thought It Was, който така и не стигна до първото място в чарта, след като бе пуснат през март, пишат от "24 часа".

"За него е много тежко да се бори с певци като Хари Стайлс и Дрейк. А когато излязоха продажбите на албума, не бе просто на себе си. Всички забелязвахме това от няколко месеца, но то повлия и на неговия творчески процес", споделя един от приятелите му.

"Той просто търси в алкохола някакво убежище от неуспехите си. Не че преди не пиеше. Но вероятно това е последното му истинско турне и той го усеща. Никой не бе доволен от продажбите", категоричен бе друг от неговите приближени.

Албумът дебютира с четвърто място в US Billboard 200, като събра 67 000 единици еквивалент, които бяха калкулирани от 31,13 милиона поръчани стриймвания и 41 000 чисти копия от албума.

Всичките му предни соло албуми дебютираха като №1 в чарта, а единствено дебютният му Justified зае второто място.

"За никого не е тайна, че Джъстин пие. Най-вече за танцьорите му. Идвал е няколко пъти на репетиции, смърдящ на бъчва. Всичко започна с драмата с Бритни Спиърс и тогава забелязахме, че пое повече. Не че е алкохолик, далеч е от това. Но явно така прочиства главата си след скандалите с Бритни и Джанет Джексън", допълва трети приближен.



В биографията си Бритни описва колко е била влюбена в Джъстин и как е искала двамата да са семейство. Когато забременяла, той заявил, че не е готов да е родител и двамата са прекалено млади. "За мен не бе трагедия. Просто много го обичах", коментира тогава тя. И през януари се извини на Тимбърлейк за коментарите си. Самият Тимбърлейк е признавал, че се е "натрясквал на кирка" и е имал "доста сериозен сблъсък с наркотиците". Преди ареста си бил на вечеря с приятели, където обърнал няколко питиета.

Според прителите му често след добро шоу празнувал с питие. Когато пиел, ставал много любеобвилен и започвал да флиртува. Заради това съпругата му Джесика Бийл ходела с него, за да не кривне. "Доста пъти бе с нас след приключване на концерт. Явно му знае навиците", категорични са негови познати.

Той се отдаде на алкохола снимките на които се държи за ръце с Алиша Уейнрайт. Това се случи през 2019 година, когато вече бе женен за Джесика 7 години и двамата имаха един син. Вторият се роди през 2020 г.

"Просто прекалено много пих онази вечер и съжалявам за поведението си. Трябваше да се държа прилично. Не искам да давам такъв пример на сина си", написа тогава Джъстин в официалното си извинение. Двамата с Алиша бяха засечени в бар в Ню Орлийнс след снимките на "Палмър".

Според някои издания той изневерил на Джесика и с актрисата Оливия Мун, с която преживял 3-дневна бурна връзка.

Британската певица Ема Бънтън смени Бритни Спиърс в леглото на Джъстин след раздялата, която наистина е била много тежка. В клипа на песента Cry Me A River той дори използва двойничка на Спиърс, за да я нарани.

Връзката с Бънтън бе прекалено кратка и от април започна тази с Камерън Диас, след като двамата бяха на награди за детски филми. Задържаха се заедно от април 2003 до декември 2006 г. Диас го смени с бейзболната звезда Алекс Родригес, но с него не и тръгна и накрая през 2015 г. се събра с музиканта Бенджи Маден, като двамата имат и едно дете.

А Тимбърлейк започна да излиза с Джесика Бийл от януари 2007 г. Те се сгодиха през 2011 г., а сватбата им бе на 19 октомври 2012 г. в италианския курорт Борго Егнация.

Новината за ареста на Джъстин заварила Джесика на снимките на новия филм "По-добрата сестра". Според нейни близки тя била доста ядосана на ситуацията, но обещала да подкрепи Тимбърлейк до края на скандала.

"Тя не харесва подобен негативен интерес към семейството. Но тя го обича прекалено много и винаги ще го подкрепя. Защото той е перфектен баща и съпруг", потвърди източник, близък до актрисата.

След новината тя изглеждала уморена на снимките, но вече била напълно съсредоточена върху работата си.

Тимбърлейк разтури еднолично момчешката си банда Nsync, след като реши да започне солова кариера през 2002 г.

"Просто ги надраснах. Просто почувствах, че на мен ми пукаше повече за музиката, отколкото на останалите. Просто исках да правя друга музика и трябваше да последвам сърцето си", сподели тогава той пред "Холивуд Рипортър".

"Бяхме на концерт на стадион. Тогава почувствах, че всичко е прекалено голямо. Започнахме като една забавна детска игра със снежни топки и се превърна в лавина", допълни още Тимбърлейк.

След това дойде и т. нар. цицагейт по време на финала по американски футбол "Супербоул" между "Каролина Пантърс" и "Ню Инглънд Пейтриътс".

На полувремето голямата звезда бе Джанет Джексън. Джъстин излезе да направи дует с нея и в един момент скъса презрамка на костюма и така лъсна дясната гърда.

Телевизията CBS, която предаваше пряко шоуто, бе глобена с 550 000 долара от американския еквивалент на СЕМ, а Джексън получи забрана да излиза пред публика. Тимбърлейк отново се извини, като обясни, че нито е репетирал подобни действия, нито е искал това да стане. И му се размина без нищо.

Сега обаче някои смятат, че скандалът с ареста ще е край на кариерата на Тимбърлейк, защото обществото трудно понясало подобно поведение. Световното му турне също е под въпрос. Например на датата на съдебното заседание той трябва да е на концерт в Полша.

Самият певец твърди, че е обърнал само едно мартини по време на вечерята и не бил толкова пиян. Той обаче отказал да се подложи на проверка с дрегер, което поставя под въпрос твърдението му.

