Владимир Вълев - Питбула: Бойните спортове са ключ към здравето на децата

В специалния проект на Dnes.bg под надслов Day Off: School time, посветен на подготовката на децата за първия учебен ден, взимат участие редица родители, сред които обществени личности, известни журналисти, музиканти, актьори и спортисти, които застанаха зад мисията и каузата на събитието.В помощ на родителите и учениците да се адаптират и подготвят за началото на новата учебна година, Dnes.bg организира – събитието "Day Off: School Time". То ще се проведе на 14 септември (събота) на свободното пространство пред хипермаркет HIT Max в столичния квартал “Младост”. Заедно с лекторите и участниците в събитието Dnes.bg обръща внимание на здравословното развитие на учениците и подрастващите по пътя им към съзряването. Как да подготвим детето за началото на учебната година, ще премине ли добре периодът на адаптация, какво да направим ако детето е непослушно и не иска да учи - чрез серия от интервюта в специалната рубрика Day Off: School time на Dnes.bg ще разгледаме тези и още въпроси.

Един от посланиците на събитието с кауза е Владимир Вълев – Питбула. Той е известен кикбоксьор, звезда от SENSHI и бивш депутат. В спортната си кариера Вълев е многократен световен, европейски, балкански и републикански шампион по кикбокс. Сред отличията му на бойната сцена личат титлата на WAKO от 2013 г., шампионският пояс на WAKO PRO от 2016 г., признанието за Боец №1 в света в K-1 за 2013 г. и световната титла по тай-бокс от 2013 г. През 2016 г. е първият българин станал световен шампион по кикбокс за професионалисти, а на 20 април т.г. официално приключи славната си кариера с трофей от международната верига SENSHI. В последните години развива треньорска школа по бойни спортове за деца в родния си град Варна.

Посветихте победата в бенефисния си мач на професионалната бойна галавечер SENSHI 21 на дъщеря си Юлия и тя получи шампионския ви пояс. Какво още биха направили родителите за децата си?

Последният ми бенефисен мач на SENSHI 21 беше една несравнима емоция, свързана с най-важното в живота ми - семейството, спорта и развитието на бъдещи бойци. Всички усилия на родителите са насочени към най-доброто за децата им, биха направили и невъзможното за тях. Най-ценно е да споделяме времето си, да им подаряваме емоции и любов, да бъдем до тях, но в същото време без да ги лишаваме от самостоятелност и възможност за развитие.

Според вас бойните спортове помагат ли за израстването на децата и по какъв начин формират в тях умения за концентрация, дисциплина и отговорност?

Тренировките по бойни изкуства изграждат множество качества у подрастващите, ценни за развитието им като достойни личности. Спазването на ежедневния график, следването на треньорските напътствия и отдадеността постепенно развиват ключови качества, важни не само в спорта, но и в живота - самоконтрол, дисциплина, концентрация, уважение, издръжливост, работа в екип. Бойните спортове са ключ към доброто физическо и психическо здраве на децата.

Да работиш всеки ден с деца е отговорност и привилегия, а вие сте треньор на много млади спортисти. Какви са предизвикателствата в работата с децата и как се справяте?

Определено работата с деца не е лесна, но аз я обичам. Запазил съм детското в себе си и то определено ми помага в общуването с малчуганите. Едно от най-често срещаните предизвикателства в групите за деца от 5 до 10 години е т. нар. “хиперактивност” и невъзможността за концентрацията. Често идват родители, чиито деца са определени в училище като “хиперактивни” и “агресивни”, и се обръщат към мен за помощ. Истината обаче е, че една от основните причини за агресията при децата в днешно време е липсата на комуникация в семейството или с приятели. Спортът определено помага за преодоляването на проблема, тъй като в залата децата изразходват енергия и се учат на дисциплина, приятелство, толерантност. Картината на пълна зала спортуващи тийнейджъри е сред най-удовлетворяващите за мен, защото съм помогнал за техния осъзнат избор сред множеството пороци и опасности да бъдат в залата по кикбокс, да бъдат здрави, да бъдат щастливи!

Да бъдеш пример в спорта ли е по-трудно от това да бъдеш пример за своите деца в житейски план?

Невинаги добрите спортисти са добри хора и обратното. Стремя се и в спорта, и в живота да давам всичко от себе си, отдаден съм на работата и семейството си, а те взаимно се допълват. Оставам верен на принципите си и се надявам да бъда добър пример както в професионален, така и в личен план.

На прага на новата учебна година как се подготвяте у дома с вашия по-голям син, който отново ще прекрачи училищния праг?

Тази учебна година е особено важна и започна по-рано от обикновено, тъй като на Станислав му предстои подготовка за НВО по математика и БЕЛ. Надявам се да продължи сериозно и с тренировките и да има една успешна година - и на ринга, и в училище.

Всеки родител иска детето му да расте здраво и силно, без стрес и да има щастливо детство. Но в училище средата е динамична, затова учите ли сина си как да излиза от конфликтни ситуации?

Училищната среда е наистина много динамична, светът е дигитализиран, а агресията (вербална или физическа) винаги е плод на определени мотиви. Тук е нашата роля като зрели хора да анализираме поведението, да търсим причините, да работим заедно в екип за разрешаването на даден проблем. Диалогът и колаборацията между родител-учител-училищен психолог-ученик са пътят към успешния изход от конфликтни ситуации.

Какви съвети бихте дали на родителите, които се стремят да поддържат амбицията и мотивацията на децата си да търсят по-високи резултати в училище и в спорта?

Важно е родителите да участват активно във всички сфери от живота на децата. Относно постиженията споделям „Правилото на 10 000-те часа”. Нищо не идва даром, нужни са 10 000 часа практика, за да се достигне майсторството в дадена област. Когато искаш нещо, работиш здраво за него. И в спорта, и в училище рецептата за постигане на по-високи резултати е една и съща: дисциплина, отговорност, упоритост, постоянство.



