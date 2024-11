Селин Дион изгледа последното шоу на Адел във Вегас

Безспорно кралицата на баладите е Селин Дион. Името се изстрелва към върха на славата след пускането на песента My Heart Will Go On, включена във филма „Титаник“ през 1997 година. Дълго време Дион беше ненадмината в баладичния жанр, докато на хоризонта не се появи друга дама с мощен глас, която се прицели в титлата ѝ.

Британката Адел пристигна на музикалната сцена с гръм и трясък и бързо успя да спечели фенове на своя страна. Тя издаваше албум след албум, вдъхновени от нейните лични преживявания, любовни трепети и разочарования. Фокусирана по-скоро към бавните музикални темпове, Адел се превърна в една от любимите баладични изпълнителки на новото време и определено може да се нарече достоен наследник на Селин Дион.

Цялата статия четете в Тialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase