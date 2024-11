Шер е искала да се самоубие заради Сони Боно

Шер разказва за сложните отношения със Сони Боно в новия си мемоар. В първата част на своя дългоочакван мемоар "Шер: Мемоарът, Част 1“" легендата на шоубизнеса Шер разкрива детайли за възхода и краха на брака си със Сони Боно.

Изпълнителката е едва на 16 години, а Боно – на 27, когато двамата се срещат за първи път. Дуетът бързо печели популярност с хита "I Got You Babe" и успеха на телевизионното шоу The Sonny & Cher Comedy Hour. Двамата вдигат неофициална сватба през 1964 г. и узаконяват връзката си чак през 1969 година. Въпреки успешното си партньорство на сцената, зад кулисите Шер се чувства в капан на това, което нарича "брак без любов."

През 1972 г., докато работи в Лас Вегас, Шер достига своя емоционален предел. На 26 години, тя излиза на балкона на хотелската си стая и гледа надолу, усещайки безизходица.

"Бях замаяна от самотата. Видях колко лесно би било да прекрача ръба и просто да изчезна. В продължение на няколко минути, изпълнени с лудост, не виждах друг изход. Направих това пет или шест пъти", споделя 78-годишната Шер. Но мисълта за близките ѝ – младият ѝ син Чаз, майка ѝ Джорджия и сестра ѝ Джорджан – я спира.

"Подобни действия могат да накарат хората, които ме смятат за пример, да повярват, че това е решение," пише тя. Тогава в Лас Вегас тя има прозрение, че няма да скочи, а просто ще си тръгне.

Шер и Боно се разделят тихо скоро след това. Въпреки че подават документи за развод още през 1974 г., бракоразводното дело, придружено от ожесточена битка за попечителството над Чаз, приключва окончателно една година по-късно. Въпреки напрежението, двамата се стараят да запазят добрите отношения, за доброто на сина им, като дори се събират отново професионално за „The Sonny & Cher Show“.

През 2023 г. Шер се връща към спомените си за Сони в интервю за People. "Той ме ядосваше ужасно и ме нарани много. Но един ден той влезе в кухнята в дома ми и каза: „Шер, искам да се извиня. Разбрах, че те нараних по толкова много начини. Не бях прав.“ Това означаваше много за мен", разказва тя. Сони Боно загива при инцидент през 1998 година.

Първата част на мемоарите ѝ обхваща детството ѝ, срещата със Сони и сложните отношения, които ги правят световноизвестни, но в крайна сметка ги разделят. По време на интервю във „Вечерното шоу на Джими Фалън“, през ноември 2023 г., Шер обяснява, че животът ѝ е прекалено наситен, за да се побере в една книга, като това е причината мемоарите ѝ да имат втора част.

