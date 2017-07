И DMX с белезници, и той за данъчни измами

Рапърът DMX беше арестуван и обвинен в данъчни измами в размер на 1,7 милиона долара и за организирана неплатежоспособност, съобщиха световните информационни агенции.

Ерл Симънс, както е истинското име на DMX, е участвал в сложни схеми, за да укрие милиони долари приходи от американските власти. Той е спечелил огромни суми от хитове като "X Gon' Give it to Ya" и е избягвал плащането на данъци, като е открил сметки на чуждо име и е плащал разходите си предимно в брой.

Дължимата сума е за периода от 2002 г. до 2005 г. Когато данъчните власти са взели мерки да я получат след 2010 г., DMX се е престорил на неплатежоспособен. Въпреки че е спечелил 2,3 милиона долара от 2010 до 2015 г., той не е декларирал никакви приходи и не е използвал банкова сметка на свое име. Давал е също лъжливи декларации за доходите си в съда, когато е започнал процедура за несъстоятелност. Съдът обаче три пъти е отказал да обяви фалита му, за последен път през 2016 г. Тези процедури са свързани по-скоро с нежеланието му да плаща издръжки. Според американската преса той има 15 деца от девет жени.

Срещу DMX са повдигнати 14 обвинения. Адвокатът му обаче каза, че той няма да се признае за виновен, защото се е занимавал с музиката си, а е обвинен за "пропуски на хора, които не са направили това, за което той ги е наел".

DMX има пет албума, заемали първо място по продажби в САЩ от 1998 до 2003 г. "It's Dark and Hell is Hot" остава 101 седмици начело на американската класация.

Рапърът е имал многократно проблеми със закона. Той е задържан няколко пъти за нарушения като носене на оръжие без разрешително, притежание на наркотици, превишена скорост, агресивно поведение. През 2015 г. DMX прекара повече от два месеца в ареста за неплатени детски издръжки.

Максималната възможна присъда по обвиненията срещу DMX е 44 години затвор.

(БТА)