Неиздадените творби на Тери Пратчет – унижощени!

Валяк премаза хард драйва с неиздадените творби на Тери Пратчет, каквато беше волята на писателя, съобщи BBC.

Стар валяк с тегло 6,5 т. е преминал няколко пъти през хард драйва на панаира на парните машини в Дорсет. След това останките са дочупени с бетонотрошачка.

About to fulfill my obligation to Terry @SalisburyMuseum @Wiltshire_flo pic.twitter.com/B0xr3V5Cbg