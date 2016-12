Носителят на "Грами" Kitaro с първи концерт в България

Новата 2017-а година ще бъде белязана от музикалните послания за мир и любов на световно признатия музикант и композитор, носител на "Грами" и "Златен Глобус" – Kitaro. Концертът ще се проведе на 9 май в зала 1 на НДК, като част от Symphonic World Tour 2017 и ще представи последния си проект - Symphоny Live. През 2015-а той му донесе шестнадесета поред номинация "Грами".

Повлияна от американсия рок и ар енд би, повече от три десетилетия, музиката на Kitaro и неговите разнообразни колаборации не се поддават на жанрови ограничения. Именно това носи световната слава на превърналия се в икона музикант.

Събитието ще отведе феновете на основателя на ню ейдж музиката до четирите края на света под съпровода на характерния микс от електронна артистичност, традиционно японско звучене и иновативно сливане на култури.

Започнал творческия си път в японската група Far East Family Band, Kitaro продължава по пътя на музиката като солов изпълнител. Успехите идват изключително бързо. През 1987-ма артистът създава номинирания за Грами албум The Light of the Spirit в колаборация с барабаниста на Grateful Dead - Мики Харт. Албумът надвишава 2 милиона долара продажби само в САЩ, носейки му световна слава и десетки концерти. Следва появата на любимия за Kitaro албум Коjiki, който освен номинация за награда Грами, печели първо място в класацията на Billboard за 8 поредени седмици.

Kitaro е прочут и с работата по саундтраците на редица филми като Heaven & Earth от 1994г. на режисьора Оливър Стоун, който печели Златен Глобус.

Към списъка с вдъхновяващи му проекти се включва и зимната олимпиада в Нагано, на която той изпълнява Taiko Drums.

През 2000г. Kitaro печели "Грами" за най-добър албум за Thinking of You. Следващите творчески стъпки на артиста поставят акцент върху световния и вътрешен мир, създавайки един от най-уникалните албуми на всички времена - Let Mother Earth Speak - колаборация с известния индиански активист Денис Банкс. Последният му студиен албум Final Call пък е апел към човечеството за опазване на природата.

Най-новият проект на Kitaro, записан с 38 музиканти от симонифчния оркетър в Истанбул, ще чуем на 9 май в зала 1 на НДК.

Огранично количество билети oт 45 до 90 лв. със специална празнична отстъпка от 10% за всички ценови категории, могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim. Билетите влизат в продажба от 28 декември 2016.