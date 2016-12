One Direction – най-печелившите европейски знаменитости

Момчетата от популярната група One Direction оглавиха класацията на сп. "Форбс" за най-печеливши европейски знаменитости, въпреки че бяха в почивка през изминалата година, съобщи Контактмюзик.

One Direction заемат първото място със спечелени 110 милиона щатски долара през изминалите 12 месеца. Част от приходите им са от финалния етап на турнето им "On The Road Again", както и от рекламни договори.

На второ място е класиран португалският футболен ас Кристиано Роналдо с печалби от 88 милиона долара. Трета е британската певица Адел с 80,5 милиона долара.

В Топ 10 сп. "Форбс" за най-печеливши европейски знаменитости намират място още звездите на тениса Роджър Федерер и Новак Джокович, рок легендите "Ролинг стоунс", DJ Калвин Харис, Пол Маккартни, ирландските рокаджии Ю Ту и британският кулинар Гордън Разми.

(БТА)