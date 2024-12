Пуснаха ни официално: България е пълноправен член на Шенген от 1 януари 2025 г.

България и Румъния ще станат пълноправни членки на Шенгенското пространство от 1 януари 2025 г. Решението беше взето официално на заседанието на Съвета на Европейския съюз днес.

На днешното си редовно заседание Съветът на ЕС "Правосъдие и вътрешни работи" (във формат министри на вътрешните работи) прие единодушно Решение за отпадне на проверките на вътрешните сухоземни граници за България и Румъния, считано от 1 януари 2025 г. Дългоочакваното решение беше последната стъпка от успешната интеграция на двете страни към Шенгенското пространство, предаде БНТ.

‼ DEAL! Interior ministers have just adopted a decision to lift internal land border controls with and between Bulgaria and Romania from 1 January 2025. A great victory for Bulgaria, Romania, and all of Europe!#HU24EU

🇭🇺🇪🇺 pic.twitter.com/b2rVO45vZV