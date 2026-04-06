Вижте къде в София ще спрат водата на 7 април, вторник

На 7 април (вторник) 2026 г. във връзка с реконструкция на уличен водопровод в по ул. „Буенос Айрес“, ж.к. „Дианабад“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

ул. „Буенос Айрес“ от ул. „Апостол Карамитев“ до ул. „Никола Габровски“

ул. „Апостол Карамитев“ от ул. „Никола Габровски“ до ул. „Буенос Айрес“

ул. „Никола Габровски“ от ул. „Тинтява“ до ул. „Буенос Айрес“

комплекс Ловен парк, 11 ОУ „Св. Пимен Зографски“, 15 ДКЦ, ОДЗ № 30 „Радецки“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Буенос Айрес“ на кръстовището с ул. „Никола Габровски“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

