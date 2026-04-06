Русия е ненадежден партньор, но режимът на Путин е надживял много от авторитарните си съюзници

Погрешно Русия често се поставя на едно ниво с водещи световни сили като Съединените щати и Китай. В действителност тя не е нищо повече от регионален играч с амбиции, надвишаващи реалните ѝ възможности. Въпреки това Москва е усвоила техниките за хибридна война и умело използва грешките както на своите опоненти, така и на партньори, за да разшири влиянието си. Важно е да се отбележи, че съюзите на Русия с други авторитарни режими функционират само докато обслужват интересите на Москва, а последните събития показаха колко ненадеждни могат да бъдат подобни партньорства. Въпреки големите неуспехи в Сирия, Венецуела и Иран, Владимир Путин досега успешно е успявал да концентрира силите си срещу Украйна, да запази властта си във вътрешнополитически план и да отслаби позицията на Съединените щати на световната сцена, пише Щефан Майстер, ръководител на програмите за Източна Европа, Русия и Централна Азия в Германския съвет за външни отношения (DGAP).

Русия често се обсъжда като глобална сила, почти на нивото на САЩ и Китай. Но безкрайната война на Москва в Украйна, заедно с липсата на действия след насилственото падане на съюзниците в Сирия, Венецуела и Иран, ясно демонстрират ограниченията на руската мощ. Русия просто няма капацитета да наложи волята си в други части на света, поне не със скоростта и ефекта, които нейното ръководство желае. Вместо това, тя може да действа само ако другите ѝ позволят да действа.

Русия реагира преди всичко на политиката на САЩ, но Москва се нуждае и от подкрепата на Китай, Северна Корея и Иран, за да продължи войната си в Украйна. Днешната Руска федерация не е глобална сила по модела на Съветския съюз, а регионална сила, която всъщност играе над действителната си тежест. Поради относителната си слабост, Русия не е оформител на световния ред, а разрушител.

Владимир Путин е майстор на използването на слабостите на другите, за да придобие влияние, поради което толкова много от военните му операции са скрити, използвайки хибридната война като ключов инструмент на руското влияние. Излишно е да се казва, че асиметричната война обикновено е инструмент на слаби държави или недържавни участници, но Русия използва закулисни методи за създаване и експлоатация на сиви зони в Украйна, Грузия и дори в страните от Централна Африка.

Като регионална сила в постсъветския регион, Русия на Путин се стреми към регионална хегемония, създавайки своя собствена институционална рамка чрез Евразийския икономически съюз (ЕЕС) и Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС). Но войната в Украйна показва, че Русия не е способна да наложи интересите си - дори по границите си. Тя все още се бори в източните части на Украйна, въпреки че инвестира значителни ресурси в армията си и вътрешната мобилизация.

Ограниченията на руската мощ са свързани с нейната икономическа, технологична и демографска слабост, както и с липсата на мека сила и прекомерното използване на твърда сила. ЕЕС не се е превърнал в алтернативна институция за икономическа интеграция, аналогична на ЕС (дори ако от 2022 г. насам служи като инструмент за избягване на санкции). Освен това, ОДКС не се е превърнала в алтернативен военен блок, аналогичен на НАТО, а вместо това не е видяла нито една държава членка да се присъединява към войната на Русия в Украйна. Като намаляваща сила, Русия само ще отслабне в глобалната конкуренция, процес, който се ускорява от продължаващия конфликт.

В този контекст възходът на Русия като играч в Близкия изток, Африка и Латинска Америка трябва да се разглежда като реакция на спада в мощта на САЩ. Путин използва възможностите, предоставени от бездействието (и дори оттеглянето) на САЩ, за да се намеси в тези райони на относително ниска цена. Сирия е отличен пример за това как руското ръководство използва нерешителността на американския президент Барак Обама да действа, за да запази бившия президент Башар Асад на власт. Но дори за тази успешна военна операция силите на Москва се нуждаеха от подкрепата на Иран и различните пълномощници на Техеран на място. На други места руското ръководство също се опита да изгради съюзи с авторитарни лидери, за да се противопостави на влиянието на САЩ, но сега, с войната в Украйна, която е навлязла в петата си година, Русия остава заседнала в Донбас.

В резултат на това Русия трябваше да преразположи войски и военна техника от постсъветските военни бази в Южен Кавказ и Централна Азия, както и от Сирия и африканските страни. Поради ограничените си ресурси, тя трябва да се съсредоточи върху основния си приоритет, който е Украйна и постсъветският регион. Но дори и тук влиянието ѝ се разпада: Москва вече не е ключовият играч в мирните преговори между Азербайджан и Армения, отстъпвайки тази титла на САЩ и самите воюващи страни. Русия дори не е способна да контролира Черно море военно, което се доказва от факта, че пристанищата ѝ са обект на атаки от украински морски дронове. На този фон страните от Централна Азия диверсифицират икономическите си отношения към Европа, САЩ, Близкия изток и Азия.

Различни цели

Честно казано, руското сътрудничество със страни като Сирия, Иран и Венецуела никога не е било свързано със съюзи, а по-скоро с прагматична политика, ориентирана към интереси, пишат от Insider. Освен че не е велика сила, Русия не е и голям покровител. Но въпреки това често е използвала ограничените си ресурси в прагматичното, опортюнистично преследване на собствените си цели и интереси. Това включва продажбата на малкото руски продукти, които все още са привлекателни на световния пазар - такива като военно оборудване и услуги, енергийно сътрудничество и атомни електроцентрали.

От 2022 г. насам Русия несъмнено се е възползвала от взаимодействията си с Иран, придобивайки технология за дронове, както и ноу-хау в сферите на заобикаляне на санкциите и контрола върху интернет. В замяна тя е предоставила на Иран няколко ограничени оръжейни системи - като учебни самолети Як-130, бойни хеликоптери Ми-28 и бронирани машини Спартак - но никога с усъвършенствани платформи като системата за противовъздушна отбрана С-400. Основният ѝ интерес никога не е бил тесен съюз с иранския режим, а по-скоро запазването на собственото ѝ място в баланса на силите в Близкия изток - факт, който позволява на Москва да поддържа добри отношения с Израел, както и с различни арабски страни, които са важни партньори за заобикаляне на санкциите и финансово сътрудничество. Въпреки че Иран и Русия подписаха споразумение за партньорство в началото на 2025 г., то не включваше гаранции за сигурност и обещания за подкрепа в случай на военен конфликт. И двете страни много внимаваха да не бъдат въвлечени във войните и конфликтите на другата страна.

Ключовата цел на различните споразумения за сътрудничество на Русия с другите автокрации по света е да отслаби влиянието на САЩ в световен мащаб. Изграждането на система от съюзи с групата БРИКС+ и Шанхайската организация за сътрудничество не е свързано с интеграция или взаимна солидарност, а с оцеляване на режима и сътрудничество срещу влиянието на САЩ сред други сили от средно ниво. Китай като възходяща велика сила е изключение тук, което е точно причината Пекин - а не Москва - да доминира все повече в тези институции. Руската зависимост от Китай само нараства, тъй като именно Пекин се превърна в ключовия технологичен фактор зад руската кампания с дронове срещу Украйна.

Отново, авторитарните режими като този в Кремъл са загрижени предимно за собственото си оцеляване, но военната и икономическата подкрепа, която те формират със сходно настроени диктатури, все още е взаимноизгодна за участващите страни, дори ако досега би трябвало да е ясно, че Русия нито желае, нито е в състояние да подкрепи своите авторитарни съюзници в случай, че те са изправени пред екзистенциални заплахи. Само САЩ са способни да извършват "специални военни операции" като тази, която отстрани Николас Мадуро от власт във Венецуела, а за Путин свалянето на Мадуро и убийството на ключови лидери в Иран предоставят допълнително потвърждение, че основният враг са САЩ, независимо кой може да е в Белия дом.

Привлекателността на Русия

Въпреки това не бива да пренебрегваме останалите възможности на Русия. Москва все още може да предложи на своите партньори в Глобалния юг евтини ресурси като петрол, газ, торове и зърно, а Путин поддържа добри лични отношения с много лидери - и население - извън западния демократичен свят. Освен това Кремъл е законодател на тенденциите по отношение на контрола върху вътрешното гражданско общество, медиите и достъпа до интернет и остава ключов играч, оформящ глобалните дискурси по темите за суверенитета и предполагаемите злоупотреби на Запада. Може би парадоксално, относителната му слабост всъщност го прави по-привлекателен потенциален партньор за страните в Африка, Латинска Америка и Южна Азия - в края на краищата, той може да осигури някои ресурси, но не е способен да доминира в тези региони по начина, по който могат първокласни сили като САЩ и Китай.

За Кремъл преминаването от доминиран от САЩ мултилатерализъм към статукво, характеризиращо се с транзакционни преговори и гъвкави коалиции, е положително развитие - в края на краищата това е начинът на действие на руския режим. Путин, действащ в режим на оцеляване, може да реагира на новите обстоятелства, както сметне за добре, възползвайки се от грешките на другите, подобно на това, което направи с текущите събития около Иран.

Поради иранската блокада на Ормузкия проток, САЩ отмениха санкциите върху руския петрол и торове точно в момент, когато руското правителство навлизаше в икономическа криза. Освен това, западната военна подкрепа за Украйна - особено в областта на противовъздушната отбрана - ще намалее, като се има предвид, че в Близкия изток внезапно са необходими толкова много ресурси.

Въпреки че в Москва нараства разбирането, че може да не спечели войната в Украйна на бойното поле, тя все пак може да успее, като раздели САЩ и европейците, като същевременно подкопае сплотеността и устойчивостта в самата Украйна - усилия, които са се възползвали от поведението на самия американски президент. Използването на Тръмп, за да принуди Украйна да сключи нефункционално споразумение за прекратяване на огъня, може да е най-ефективната цел, която Русия може да преследва, ако в крайна сметка иска да постигне нещо, наподобяващо успех в своята привидно безкрайна война