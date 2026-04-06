Иран зловещо след ултиматума: Удряме реципрочно мостове и електроцентрали на съюзници на САЩ

Иран ще отговори реципрочно на всяка атака от САЩ и Израел по цивилната си инфраструктура. Така от Техеран отговориха на ултиматума на Доналд Тръмп, че ако не отворят Ормузкия проток за търговски кораби, той ще унищожи ирански електроцентрали и мостове.

Централното военно командване на Иран предупреди в понеделник, че ако противниците му ударят цивилни цели, отговорът ще бъде „много по-опустошителен и широкообхватен“. Говорител на Централния щаб „Хатам ал-Анбия“ публикува изявлението чрез държавния телевизионен оператор IRIB в Телеграм.

Предупреждението е

пряк отговор на заплахата на президента Тръмп да унищожи ирански електроцентрали и мостове

, ако Техеран не отвори Ормузкия пролив за корабоплаване.

Тръмп постави ултиматум на Иран до утре вечер да отвори Ормузкия проток, съобщи "Уолстрийт джърнъл".

Американският президент насрочи бомбардировките над електроцентралите и мостовете в Иран за 20 ч. във вторник, което е 3 часа след полунощ в сряда българско време, предаде БТА.

Часове по-рано той призова Техеран да отвори Ормузкия проток в кратък, но изпълнен с яростни закани пост в Truth Social.

"Вторник ще бъде Денят на електроцентралата и Денят на моста, всички събрани в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно!!

Отворете пролива, луди копелета, или ще живеете в Ада – Просто гледайте! Слава на Аллах,

написа Тръмп.

Вчера Тръмп напомни на Иран, че му остават още 48 часа, за да сключи споразумение.

Когато даде ултиматума, той предупреди Техеран, че ако Ормузкият проток, който има жизненоважно значение на международната търговия с петрол, не бъде отворен, ще унищожи иранските електроцентрали.

"Помните ли, когато дадох на Иран десет дни да СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ или ДА ОТВОРИ ПРОЛИВА ХОРМУЗ. Времето изтича – остават 48 часа, преди да се стовари адът върху тях. Слава на БОГА!", написа Тръмп в събота.

Засега няма коментар от Белия дом.

Франс прес отбелязва, че думите на американския лидер на практика представляват ново удължаване на ултиматума му към Иран да отвори протока.

На 27 март той постави десетдневен краен срок, който изтичаше утре в 20:00 ч. източноамериканско време.