Почина поетът, композитор и певец Михаил Белчев

Сред най-популярните му песни са "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство"

06.04.2026 | 08:07 ч. Обновена: 06.04.2026 | 08:16 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Почина певецът, композитор и поет Михаил Белчев, съобщи за БТА съпругата му Кристина Белчева.

Михаил Белчев е роден на 13 август 1946 година в София. Сред най-популярните му песни са "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство" и др.

Режисьор е на телевизионни спектакли и филми, сред които и първия телевизионен пантомимен спектакъл "Кръговрат". Автор е на музика за театрални постановки и филми. Директор е на Столична библиотека (2008-10 декември 2013).

Белчев е автор на автобиографичната книга "Все по-близо до ангела" (2024). Носител на орден "Кирил и Методий" първа степен (1982), на четири първи награди от фестивала "Златния" Орфей" ( 1969, 1984, 1990, 1998), на награда за цялостно творчество от фестивала "Златния" Орфей" (1996).

Удостоен със званието "Заслужил артист" (1987). Първи носител на Националната литературна награда "Георги Джагаров" на Съюза на българските писатели (14 юли 2004). Носител на орден "Стара планина" първа степен (12 декември 2018). Удостоен със званието "Почетен професор на Университета по библиотекознание и информационни технологии" (25 май 2021). Почетен гражданин на София (2004).

 

 

 

Михаил Белчев поет певец композитор
