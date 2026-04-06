Ходът на Европейския съюз да се откаже от руската енергетика сигнализира за "трудни времена“ за Европа, заяви Кирил Дмитриев, специален президентски пратеник на Русия за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и генерален директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

"Отделянето на ЕС от руската енергетика и други глупави идеологически решения предвещават изключително трудни времена за Европа“, написа Дмитриев в публикация в X.

EU’s decoupling from Russian energy and other stupid ideological decisions foreshadow extremely tough times for Europe. https://t.co/8l7HwS6w4U — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 6, 2026

Дмитриев също коментира статия на The Economist за новите енергийни сделки между Русия и азиатските страни в Азия, които са "показателен маркер“ за неуспеха на Запада да изолира Москва.

"Те са ясно свидетелство за това, че Азия е по-мъдра и се грижи за своите народи, докато в същото време ЕС и Великобритания ускоряват своето идеологическо самоунищожение“, написа в друга публикация Дмитриев, цитиран от руската телеграфна агенция.

They are a telling marker that Asia is WISER and cares about its PEOPLE while EU/UK accelerate IDEOLOGICAL SELF-DESTRUCTION. https://t.co/5GXlJDrL8F — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 6, 2026

Руският пратеник направи прогноза, че бъдещото покачване на цените на енергоносителите и суровините ще окаже значително влияние върху икономиката и ще доведе до ускоряване на инфлацията. Според него към Европа се приближава "цунами от енергиен шок“, пряко свързано с отказа на Съюза от използването на руски природен газ.