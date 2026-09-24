Доц. Велев: Свлачищният процес в "Аспарухово" вече е необратим

Преди дни се активира свлачището във варненския квартал "Аспарухово", което доведе до евакуация на хора.

"Трябва да започнем от природните предпоставки за образуване и за активизирането на свлачищата. Районът е един от най-свлачищните в България. От около 250-260 квалифицирани като рискови свлачища в България, много рискови, с възможност за увреждане на инфраструктура, шест се намират там. Районът е свлачищен, защото скалите, които го изграждат, са изключителна предпоставка за активизирането на свлачища. Там се редуват пясъци, които са водопропускливи; под тях лежат пластове, които са от глинести скали, които се водят непропускливи и при отводняване водата се събира на границата на тези два пласта и възможността горният пласт да поддаде е изключително голяма", каза преподавателят от Геолого-географския факултет на Софийския университет доц. Стефан Велев в студиото на "България сутрин".

По думите му е необходимо преовлажняване на терена.

"Доколкото разбрах, това преовлажняване го има, но причините за това овлажняване не можем да ги търсим в природата, защото сме в един доста сух период. Ако се върнем година назад при свлачището в Смолян, там преовлажняването беше резултат от снеготопене, валежи и т.н., в момента такива липсват. Тук можем да търсим евентуалната човешка немарливост или грешка. Някой не си е свършил работата много преди свлачището. Ако това, което прочетох, е вярно, за строителна площадка - то как се строи в такъв мащаб в толкова опасен свлачищен район", допълни доц. Велев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той попита къде е геолого-инженерната експертиза и подписът, че това е възможно при спазването на определени условия.

"Знам, че превенцията, мониторингът на свлачищата са възможни. Има примери колкото искате в Европа, но не мога да дам такъв пример в България. Начините за мониторинг и за пряко наблюдение на такива райони са много и се развиват изключително бързо - от чисто следене на място от специалисти до оптични кабели. Това е най-съвременният начин. Тези оптични влакна се позиционират в почвените пластове. Те предават данните за влажност, данните за температура", поясни гостът.

Преподавателят подчерта, че появата на пукнатини не е толкова предупредителен знак.

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"Това е знак, че процесът е започнал и е необратим. В този квартал на Варна презастрояването е налице. Това е основен проблем. Не смятам, че такова строителство е редно да се осъществява в толкова деликатен откъм своя баланс район. Дори да го няма това строителство, хората не са защитени там. За да се случва това в район, в който свлачищата са известни от десетки години, значи някой не си е свършил работата", категоричен е доц. Стефан Велев.