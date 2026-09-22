8 души са евакуирани заради свлачището във Варна

Осем души от най-близките къщи до свлачището във вилната зона на варненския квартал "Аспарухово" са евакуирани.

Свлачището е обезопасено и към момента рискът за ново не е висок. Засега не се налага извеждане на други хора.

Причините за свличането ще бъдат известни до два дни, след като днес бяха взети проби от почвата в дълбочина. Анализът им ще помогне на кризисния щаб да изясни кой е отговорен за инцидента и как ще бъдат ликвидирани последиците от него.

Районът е без ток, а вода има само за изпомпване на подпочвените води от изкопа.

От ВиК – Варна заявиха, че строителството не е съгласувано с тях.