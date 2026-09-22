Кризисен щаб във Варна заради свлачището в “Аспарухово“

Кризисният щаб във Варна се събира днес, за да набележи мерки за обезопасяване на района на “Вилите“ в квартал “Аспарухово“ и за защита на живеещите в близост граждани, съобщи снощи кметът на Варна Благомир Коцев.

Заради продължаващия свлачищен процес в района е обявено частично бедствено положение. Целта е да бъдат предпазени гражданите и тяхното имущество, като допълнителен фактор за усложняване на обстановката се очакват валежи. Днес предстои да бъдат обсъдени конкретните действия по обезопасяването на района и мерките за защита на хората, живеещи в близост до свлачището.

Предстои и извършването на сондаж посредством така наречената “ядка“, който трябва да установи точната причина за пропадането на пътя. По предварителна оценка на експертите срутването се дължи на подпочвени води, които не са били съобразени от строителя при планирането и изграждането на шпунтовата стена, укрепваща изкопа.

Кметът Благомир Коцев заяви, че на този етап няма опасност за жителите в района на “Вилите“.

След заседанието на кризисния щаб се очаква да стане ясно какви конкретни мерки ще бъдат предприети за обезопасяването на района и ограничаването на последиците от продължаващия свлачищен процес. / БГНЕС