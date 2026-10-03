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В развитие Завръщането на Владетеля: Тленните останки на цар Самуил отново на родна земя

Президентът Йотова ще участва в посрещането на тленните останки на цар Самуил

Официалната церемония ще започне в 12:30

03.10.2026 | 07:05 ч. 13

Президентът Илияна Йотова ще участва в държавната церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил в София. 

Тържественото събитие ще се състои на площад „Княз Александър I“. Държавният глава ще се включи и в шествието до храм "Св. София", където тленните останки на българския владетел ще бъдат положени в специален саркофаг.  

Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. 

Те ще бъдат превозени до България със "Спартан", който след навлизане в българското въздушно пространство ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад "Княз Александър I" около 12:30 часа.

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От летище "Васил Левски" до площад "Княз Александър I" тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

В рамките на държавната церемония "България посреща цар Самуил" министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. 

Церемонията ще продължи с шествие до църквата "Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

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Тагове:

Самуил-3.10. Илияна Йотова цар Самуил
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