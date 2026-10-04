Мащабна акция в България: 56 кг марихуана в дивани, мигранти в тайници и оръжейни части

Над 58 кг наркотици, стотици хиляди контрабандни цигари, повече от 1100 части за огнестрелни оръжия и муниции и деветима мигранти, укрити в превозни средства, са открити при мащабната международна операция BALKAN BRIDGE II.

Акцията е проведена между 28 септември и 4 октомври на основните гранични пунктове в България и на ключови места във вътрешността на страната, съобщиха от Агенция "Митници", цитирани от БГНЕС.

В нея участват българските митници, "Гранична полиция", ГДБОП и "Национална полиция", както и служби от Великобритания, Франция, Германия, САЩ, Гърция, Италия и Австрия. Операцията се провежда с подкрепата на Frontex и Europol. Япония се е включила като наблюдател.

56 кг марихуана скрити в дивани

Най-голямото количество наркотици е открито на граничния пункт Лесово.

Митническите служители са намерили над 56 кг марихуана, скрити във фабричните кухини на употребявани дивани, превозвани с товарен микробус.

Задържани са двама германски граждани.

Общо при операцията са открити над 58 кг наркотични вещества, основно марихуана.

Деветима мигранти открити в тайници

При различни проверки на граничните пунктове са открити деветима мигранти, укрити в пригодени тайници на превозни средства.

Директорът на "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов посочи, че работата не приключва със задържането им и целта е разследващите да достигнат до организаторите на каналите.

По думите му най-много опити за незаконно преминаване на границата се правят от граждани на Афганистан, Сирия и Мароко.

Златанов заяви, че миграционният натиск в момента е на изключително ниски нива, като резултатите са с 40% по-добри спрямо миналата година.

Над 1100 части за оръжия и муниции

Сред откритото при BALKAN BRIDGE II са и над 1130 части за огнестрелни оръжия и муниции, както и две бронежилетки и части за тях.

Заместник-директорът на Агенция "Митници" Стефан Бакалов посочи, че през тази година службата отчита увеличение на задържаните нелегални оръжия. Преди операцията през годината са били установени над 450 контрабандни огнестрелни оръжия.

Лодки, предназначени за превоз на мигранти

При акцията са задържани и две недекларирани осемметрови надуваеми лодки.

Според представителя на британската National Crime Agency Джан Гюнал подобни плавателни съдове се използват от престъпни мрежи за превоз на нелегални мигранти през Ламанша.

Българските митници вече разполагат и със специално обучени кучета, които могат да откриват гумата, използвана при производството на подобни лодки.

Стотици хиляди цигари и хиляди фалшиви стоки

Резултатите от операцията включват още над 300 000 къса контрабандни цигари и пури, 672 вейп устройства и пълнители и 58 680 мл течности за електронни цигари.

Задържани са и близо 20 кг тютюн за пушене и наргиле.

Сред откритите стоки са над 22 300 фалшиви текстилни изделия, повече от 9000 парфюма, тоалетни води и козметични продукти, 30 литра ароматен концентрат, 1400 кг продукти на химическата промишленост и 1720 опаковки лекарствени продукти.

Установена е и недекларирана валута.

От участващите служби подчертаха, че целта на международните операции не е единствено залавянето на отделни пратки и нарушители, а проследяването на престъпните мрежи и достигането до организаторите им.