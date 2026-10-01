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ГДБОП разби група за синтетични наркотици

Четирима души са задържани в лаборатория в Сливен, иззети са техника и материали

01.10.2026 | 14:06 ч. 0
Снимка: ГДБОП

Снимка: ГДБОП

Служители на ГДБОП неутрализираха престъпната дейност на група, занимаваща се с производство и разпространение на синтетични наркотични вещества.

В хода на спецоперацията, проведена на 30 септември 2026 г. в Сливен, са арестувани четирима души в момент на производство на метамфетамин. 

При извършеното претърсване са намерени съдове и технически съоръжения, множество прекурсори и материали като червен фосфор, йод, основи и киселини, необходими при производство на синтетични наркотични вещества. Откритата готова продукция е с тегло над 4,5 кг.

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Иззети са още: 2000 евро и паунда в брой, мобилни телефони, електронни везни и други предмети, имащи отношение към престъпната дейност. 

ГДБОП разби

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354 от НК, под надзора на Окръжна прокуратура-Сливен. 

Работата продължава.

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Тагове:

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