Петър Витанов: 1,8 млрд. евро е искането за петото плащане по ПВУ, при 90% ще мятаме капи

Едва ли някой си дава сметка какво се направи по ПВУ. Аз в ЕП съм писал рамката по механизма за възстановявания. 1,8 млрд. евро е искането за петото плащане. 90% ако бъде направено, трябва да мятаме капи, каза в интервю пред БНР Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България"..

На въпроса, как от 2,8% дефицит до момента, ще стане 5,7% до края на годината и са необходими още 450 млн. евро допълнително, Витанов каза:

"Това, което направихме е да пречупим тази крива на бюджета. МРЗ ще е около горната граница, нейното развръзване беше подкрепено от всички политически партии. Това, което се направи е от 7,4% проекция на дефицит да паднем на 5,7%. Ако за 8 месеца имаме близо 3% дефицит, нормално е да се увеличи за последните 2 месеца, защото приходите, по-голямата част идват с данъците, са в началото на годината, а в края на годината се харчат."

Председателят на ПГ на "Прогресивна България" говори, че финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев се е хванала за главата, защото "излизаха несертифицирани проекти по линия на АПИ".

Ще има „социално размразяване“ на замразени мерки

Той каза още, че само една малка част от мерките са публикувани и те са за един щит към социално уязвими хора и ще има солидно социално размразяване и то на неща, "които са замразявани включително и по времето на Асен Василев":

"Никога не е казвано, че цените ще бъдат понижени. Говореше се за овладяване на ръста на цените за част от храните продукти в кошницата. От ден 1 в предизборната кампания се говореше за овладяване на ръста на цените. По отношение на хранителните продукти, ако вярвате на НСИ, голямото поскъпване е от февруари 2025. Според НСИ цените последните 4 месеца не са поскъпнали. Услугите се вдигат и цените на транспорта. Но хранителните продукти с административен контрол и споразумения с търговски вериги дава резултата, не е които искаме и продължаваме с мерките."

Витанов посочи, че ще има промени в закона за КЗП и ще бъде овластена да санкционира.

"Ще изготвим нова методика и за санкции на веригите, някои вериги постъпиха отговорно, други не го направиха. Инфлацията е рекордна 5,6%, предполага се да стигне 5,9% до края на годината. В редица държави има протести заради високите цени на горивата, тук все още поддържаме най-ниските нива. Ормузкият проток е затворен, Черно море е неизползваемо за превоз на петрол, което драстично увеличава цените. Това, което се опитваме да правим е с мерките за намаляване цената на пропан бутана, махнахме акциза, уведомен е ЕС, а 170 млн. евро са за земеделските производители. Целта е да стигнат до 15 000 производителя и да ограничат цените", обясни още Петър Витанов.

Той сподели, че "разбирам критиките, но да си дадем сметка какво е направено, а то е много":

"С бюджета за 2027 влизаме в Маастрихтските критерии, обяви го и Гълръб Донев, и без военните разходи, да се доближим до 3 % дефицит. Основните приоритети са социален щит за бедните и уязвимите заради огромната инфлация и подпомагане на инвестициите и бизнеса."

Като успех да правителството Витанов отчете, че в годишната си реч Урсула фон дер Лайене посочила България:

"Направихме така, че ЕС да припознае български ключов приоритет за европейски от гледна точка на износ и стокообмен. Последни 2 седмици са взети безпрецедентни мерки за хазарта, довел до пандемия, падане на всички реклами, увеличаване на такси и връзване към НАП. Екотаксите, които отиваха в най-сенчестите бизнес – вече няма да бъде така. Бръкнахме там, където никой не е смеел да го направи."