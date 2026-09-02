Радев за ПВУ: За 3,5 месеца трябваше да компенсираме години безхаберие

Осигурените пари по четвъртото и петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са изключително важни на фона на изпразнената хазна и на похарчените авансово постъпления за 2026 г. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.

Не по-малко важно е, че Европейската комисия (ЕК) пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията, подчерта Радев. Той подчерта, че тази седмица приключи ПВУ в целия Европейски съюз. Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България, изтъкна Радев.

"Важно е, че ЕК пусна средствата като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото. Затова благодаря на вицепремиера Пеканов, на цялото правителство за свършената огромна работа, както и на депутатите от мнозинството за внасянето, придвижването и гласуването на важните закони. Днес ще намалим драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника средно 4 пъти, преустановяваме тенденцията проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един начин с по-високи такси и с по-голяма тежест за бизнес и граждани. Това е първа стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците, посочи Радев.

Приоритет остава подобряването на транспортната свързаност. С особен акцент на АМ Хемус, АМ Русе-Велико Търново и скоростният път Видин-Монтана, като част от целия път Видин-Ботевград, каза още Радев.