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Георгиев, ГЕРБ: Какви ще са резултатите, КСНС е прекалено закъснял

Трябва да се задейства чл. 4 от договора с НАТО, добави депутатът

07.10.2026 | 10:34 ч. 16
БГНЕС

БГНЕС

Бившият външен министър и депутат от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев коментира решението на президента Илияна Йотова за свикания за днес Консултативният съвет за национална сигурност и добави, че според него той е “прекалено закъснял”.

Днес от 13 часа Йотова свиква КСНС заради атаката с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона.

"КСНС вече е прекалено закъснял. Не знам точно какви биха могли да бъдат резултатите, предвид факта, че кризите, които се натрупаха, вече имат достатъчно сериозно отражение върху нашето вътрешнополитическо състояние, но и върху позицията ни навън“, коментира Георгиев пред БНТ.

Той е на мнение, че ние научаваме повече от Украйна, отколкото от всеки друг.

Да се задейства член 4 на договора

Според бившият министър в момента това, което може да се направи, е да се задейства член 4 от договора с НАТО.

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“Да предизвикаме консултации, защото България вече има достатъчно много инциденти зад гърба си. Този от вчера е поредният“, подчерта Георгиев. 

Депутатът е категоричен, че хората ги интересува дали системата ни за сигурност функционира и дали сме в комуникация с партньорите ни, които могат да ни защитят.

“Ние трябва по някакъв начин да се консултираме с партньорите си, да ги информираме за това, което се случва, и да се знае, че всъщност се намираме в епицентъра на едни доста неприятни, вече не само хибридни, но и реално застрашаващи националната ни сигурност събития“, добави Георгиев. 

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Тагове:

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