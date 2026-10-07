Георгиев, ГЕРБ: Какви ще са резултатите, КСНС е прекалено закъснял

Бившият външен министър и депутат от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев коментира решението на президента Илияна Йотова за свикания за днес Консултативният съвет за национална сигурност и добави, че според него той е “прекалено закъснял”.

Днес от 13 часа Йотова свиква КСНС заради атаката с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона.

"КСНС вече е прекалено закъснял. Не знам точно какви биха могли да бъдат резултатите, предвид факта, че кризите, които се натрупаха, вече имат достатъчно сериозно отражение върху нашето вътрешнополитическо състояние, но и върху позицията ни навън“, коментира Георгиев пред БНТ.

Той е на мнение, че ние научаваме повече от Украйна, отколкото от всеки друг.

Да се задейства член 4 на договора

Според бившият министър в момента това, което може да се направи, е да се задейства член 4 от договора с НАТО.

“Да предизвикаме консултации, защото България вече има достатъчно много инциденти зад гърба си. Този от вчера е поредният“, подчерта Георгиев.

Депутатът е категоричен, че хората ги интересува дали системата ни за сигурност функционира и дали сме в комуникация с партньорите ни, които могат да ни защитят.

“Ние трябва по някакъв начин да се консултираме с партньорите си, да ги информираме за това, което се случва, и да се знае, че всъщност се намираме в епицентъра на едни доста неприятни, вече не само хибридни, но и реално застрашаващи националната ни сигурност събития“, добави Георгиев.