Андрей Гюров също поиска от Йотова да свика КСНС

Кандидатът за президент Андрей Гюров посъветва Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).



“Днес за пореден път сме изправени пред критична заплаха за националната сигурност на Република България, която изисква незабавна, категорична и институционална реакция на най-високо държавно равнище. През изминалата нощ станахме свидетели на пореден пожар и серия от взривове в склад за боеприпаси край Габрово на компанията “Емко“. Този инцидент се случва едва месец след разрушителния пожар в завода на същата фирма край Трявна”, се казва в прессъобщението на Гюров.

Той добави, че пълната липса на ясна и категорична позиция на държавата относно събитията е тревожен.

“Докато МВР побърза да изключи външна намеса в предишния случай, а прокуратурата разследва широк спектър от хипотези – от технически неизправности до нарушения на сигурността – българските граждани остават незащитени, а стратегическата ни отбранителна индустрия е подложена на системен саботаж”, казва още Гюров.

“Считам, че случващото се у нас не трябва да се разглежда като изолирано явление, а в контекста на мащабните и координирани саботажи в цяла Европа. В последните седмици и месеци на територията на европейския континент бяха запалени или взривени пет военни завода. Категоричен пример за това е разкритият опит за нападение с дронове и експлозиви на летището в Лайпциг, за който германското правителство посочи като поръчител Руската федерация. Сходни съмнителни инциденти и диверсии бяха регистрирани във военни и логистични обекти в Полша, Чехия, Обединеното кралство и Балтийските държави”, добавя Гюров.

Кандидатът за президент припомня, че страната ни има дълъг и трагичен опит с подобни “случайности“ и ги изброи: взривовете в Ловнидол (2011 г.), ВМЗ “Сопот“ край Иганово (2015 г.), “Арсенал“ край Мъглиж (2020 г.) и Карнобат (2023 г.) споделят един и същ почерк.

Поради тези причини призовавам г-жа Илияна Йотова незабавно да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при Президента на Република България.

На това заседание изпълнителната власт, ръководството на ДАНС, МВР и Военното разузнаване следва да предоставят:

- Пълна информация за предприетите действия срещу саботажни операции и дейността на руските разузнавателни мрежи у нас.

- Анализ на пропуските в сигурността на стратегическите обекти от военно-промишления комплекс.

- Спешен план за координация с нашите евроатлантически партньори за противодействие на хибридните и диверсионни атаки на Руската федерация в Европа.



“България не може да си позволява бездействие и мълчание. Сигурността на българските граждани е заложена на карта, а суверенитетът на страната изисква решителни действия, прозрачност и безкомпромисна защита срещу всякаква външна намеса. Очаквам държавният глава да изпълни конституционните си задължения с цел защита на националната сигурност на Република България”, казва в заключение Гюров.

