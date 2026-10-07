Експерт пред FoxNews: Руски “Геран-4“ може да е участвал в атаката край България

Търговски кораб потъна, а екипажът му изчезна във вторник след предполагаема координирана атака с въздушни и морски дронове край бреговете на България - страна членка на НАТО. По-късно през деня украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия за случилото се и предупреди, че Москва подготвя по-мащабен "масиран удар“.

Втори плавателен съд също претърпя сериозни повреди и се запали в рамките на изключителната икономическа зона на България, като експерт по дроновете предупреди, че двата прецизни удара са сигнал за опасна ескалация и възможна подготовка на Русия за "по-мащабна инвазия“.

Коментарът по повод атаката е на Камерън Чел, основател на компанията за производство на дронове Draganfly пред Fox news.

"Вероятно са използвали въздушния дрон "Геран-4“ или надводния апарат "Маран“, за да извадят кораба от строя“, заяви Чел, визирайки първия удар.

"Причината този кораб да не бъде поразен просто от летателен апарат или дрон е, че "Геран“-ите обикновено се приближават под доста стръмен ъгъл, когато извършват финалната атака“, каза Чел.

"На практика не съществуват високоточни дронове, които да летят ниско над повърхността, а именно там е трябвало да бъде нанесен ударът, за да се предизвика ефект, който да потопи кораба достатъчно бързо. Характерът на този удар подсказва, че е имало комбинация от въздушна и надводна атака“, заяви Чел.

Комбинираната атака е извършена на около 70 морски мили от източния български крайбрежен град Бяла, според информация на Ройтерс, с което конфликтът се пренася в икономическата зона на България.

Зеленски заяви, че украинските служби за разузнаване и сигурност работят по изясняването на всички обстоятелства около нападението.

Чел изказа мнение, че мястото и хибридният характер на атаката биха могли да бъдат от полза за Русия, като посеят по-голяма несигурност в региона.

"Виждаме мащаба на геополитическия хаос, който е замесен тук, а това е точно такъв тип ситуация, от която Русия би имала полза в региона. Хибридният елемент тук действително размива границите спрямо традиционните военни действия“, добави експертът, описвайки атаката като "разширяване на стратегията и тактиката“.

"Това е показателно за по-мащабната нагласа за нахлуване, която изглежда се очертава при Русия. Както и за едно реално желание, поне така изглежда, Русия да премине на следващо ниво", добавя Чел.

Координация на атаките

Чел посочи, че видимата координация между атаките е от особено значение.

"Не само се използва доста усъвършенствано оборудване, но и действията се извършват по координиран начин. Двата кораба се движеха в противоположни посоки. Единият всъщност току-що пристигаше, след като бе потеглил от Украйна предния ден. Тези действия бяха координирани, а ударите бяха нанесени почти едновременно. Така че тук ставаме свидетели на още едно ниво на координация“, добави Чел.