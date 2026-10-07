19-годишен "специалист" поддържал АТВ-то от трагедията в Слънчев бряг, но нямал компетентност

19-годишно момче, със средно образование, извръшвал техническата поддръжка на злополучното АТВ, с което през август 2025 г. Никола Бургазлиев уби на място 25-годишна жена и рани тежко малкото й детенце в Слънчев бряг.

Това стана ясно днес по време на заседанието по делото срещу Бургазлиев, което се провежда в Бургаския окръжен съд.

Процесът днес започна с разпита на свидетеля Емил Митев, който бил нает от фирмата собственик на АТВ-то на 4-часов работен ден по граждански договор да проверява техническата изправност на електрическите превозни средства. Митев заяви, че имал образование по електрообзавеждане на автомобили и проверявал единствено фарове, стопове и аудиосистема. Сам призна пред съда, че не е бил компетентен да извършва преглед на двигателната система и спирачките, нито си спомня конкретните проверки в деня на инцидента.

„Той е едно лице, което към онзи момент не е имало и един ден лекция в университет по тази тема. Неговите показания нямат абсолютно никакво значение, доколкото е налице една експертиза, която е комплексна - от професор и от хора с много висок образователен ценз“, каза адвокатът на близките на жертвата Георги Радков.

Показанията му са ключови за потвърждаването или отхвърлянето на тезата на защитата за техническа неизправност в спирачките. Подобни данни е дал и друг човек, катастрофирал в павилион със същото превозно средство на 17 юни 2023 г. поради отказ на спирачната система.

Адвокатът на подсъдимия Галя Колева оспори представения по делото видеозапис от технически преглед на АТВ-то, заявявайки, че заснетото превозно средство се различава от това в инцидента. Според защитата премахнатите фабрични защити и пропуските в поддръжката сочат към непредвидена повреда, а не към грешка на водача.

"Има доста противоречия както в показанията както на собственика, така и в показанията на лицето, което се представяше като отговорно за личния състав и което вече разпитахме. Остава неясен въпросът кой точно отговаря за тези колички и кой осъществява контрол и наблюдение върху тях. Настояваме този въпрос да бъде изследван и лицето да бъде разпитано, за да изложи своето субективно отношение и възприятие относно случилото се", заяви защитникът на Никола Бургазлиев.

И допълни: "Това лице е сключило споразумение с прокуратурата, но сключването на споразумение може да бъде продиктувано от множество различни причини. В случая неговото субективно мнение беше особено важно да бъде изяснено именно днес, за да могат и вещите лица, когато отговарят на поставените им въпроси, да имат предвид какво се е случило със същата количка преди две години",

Близките на жертвата настояват за бърз процес и справедливост.