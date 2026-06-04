Никола Бургазлиев остава в ареста

Бургаският окръжен съд остави в ареста 19-годишния Никола Бургазлиев, обвинен, че е убил жена с АТВ в курорта Слънчев бряг и е ранил тежко още трима пешеходци, сред които и детето на загиналата. Това съобщиха за БТА от съда.

Защитата на обвиняемия поиска по-лека мярка за неотклонение, но съдът отхвърли искането.

Днес се проведе разпоредителното заседание по делото. В залата Бургазлиев поиска прошка от семейството на жертвата. Той заяви, че иска да бъде освободен под гаранция, като обеща да започне работа, за да помага финансово за лечението на сина на загиналата. Детето все още се възстановява от травмите, получени при удара с електрическото АТВ.

Адвокатът на Бургазлиев настоя делото да бъде прекратено и върнато за доразследване заради твърдени процесуални нарушения. Защитата посочи като аргумент, че преместването на разследването в София е било извършено по разпореждане на изпълняващ длъжността главен прокурор с просрочен мандат.

Магистратите не приеха тези доводи и прецениха, че няма законови пречки процесът да продължи.

Близките на загиналата заявиха, че ще настояват за максималното предвидено наказание. По българското законодателство то може да достигне до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.