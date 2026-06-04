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Бащата на Бургазлиев за мелето с АТВ в Слънчев бряг: Не знам каква справедливост търсят

Адвокатът на пострадалите ще иска 20 години затвор, а този на виновната страна -домашен арест

04.06.2026 | 12:15 ч. Обновена: 04.06.2026 | 12:55 ч. 34
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В Бургаския окръжен съд започна разпоредителното заседание срещу Никола Бургазлиев - младежът, обвинен, че миналото лято в курорта Слънчев бряг уби с АТВ 35-годишна жена и тежко рани други трима души.

Преди началото на заседанието бащата на подсъдимия Христо Бургазлиев говори пред журналисти. Той изрази неразбиране към продължаващите протести и заяви, че семейството не може да промени случилото се.

Аз не знам те каква справедливост търсят. Не знам за какво изобщо протестират тези хора. Случилото се е случило, не можем да го върнем. Съжаляваме. Няма как да върнем времето назад, каза Бургазлиев.

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Попитан какво означава за него справедливост, бащата отговори: "Да се смени мярката на сина ми и делото да се върне отначало." Той категорично отхвърли наличието на умисъл в действията на сина си. Само някой болен мозък може да каже, че има умисъл, заяви бащата и отрече и всякаква употреба на наркотици от страна на сина.

Защитникът на Бургазлиев адвокат Галина Колева каза, че ще поиска мярката за неотклонение "задържане под стража" на Никола Бургазлиев да бъде сменена на домашен арест или парична гаранция. В подкрепа на искането тя каза, че подзащитният ѝ е положил успешно всичките 19 изпита, покрил е матурите и вече е завършил средното си образование.

По-рано днес близки на пострадалите се събраха пред съдебната палата в Бургас с искане за справедлив процес.

Адвокатът на пострадалите Георги Радков каза, че очакванията са делото днес да тръгне в своя съдебен етап. Той каза, че ще настоява за максимална присъда – до 20 години или доживотен затвор.

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Тагове:

Бащата Бургазлиев меле АТВ Слънчев бряг справедливост
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